Die Miesenbacher "Trailland Goats" veranstalten erstes Bike-Fest

Kommendes Wochenende geht es in Miesenbach heiß her: Beim Gasthof Wiesenhofer am Trailland-Gelände findet das Oktober-Bike-Fest statt. An drei Bewerben kann man teilnehmen - einer davon ist das Minibike-Bier-Battle.