Frisch vermählt, und schon die erste gemeinsame Geschäftsidee verwirklicht. Das haben jetzt Daniel und Richard Prinz durchgezogen. Am Dienstag eröffnen die beiden offiziell ihr Lokal "Das Innenhof" - eine Vinothek, Prosciutteria und ein Café zugleich - in der Lederergasse, direkt gegenüber vom Juwelier Zieser in Weiz.