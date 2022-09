Künstlerische Karten: David Kraxner über "Jenseits" und Maria Theresia

Wussten Sie, dass in Chicago mehr Burgenländer leben als in Eisenstadt? Oder dass es einen Ort in Oberösterreich gibt, der sich "Jenseits" nennt? Diese Kuriositäten präsentierte der Weizer Kartograf David Kraxner am vergangenen Freitagabend im Kunsthaus Weiz in seinem neuen Buch.