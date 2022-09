Am Rande der Stadt Weiz am Modersnhof in Büchl (der heißt wirklich so) trafen sich drei Tage lang zahlreiche Interessensvertreter, um über die Zukunft der Raumordnung und der Industrieansiedlung unter den sich verändernden Rahmenbedingungen zu diskutieren und Lösungen auszuarbeiten. "Zukunftsraum" nennt sich die Gruppe, die sich schon zum dritten Mal getroffen hat.