Wirtschaftsgebäude brannte komplett nieder: 20 Küken gestorben

In Neudorf bei Passail kam es am Samstag zu einem Brand in einem Wirtschaftsgebäude. 20 Küken von Zwerg- und Wachtelhühnern überlebten das Feuer nicht. Mehr als 100 Kräfte standen mehrere Stunden lang im Einsatz.