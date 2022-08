Zur Schulvorbereitung der besonderen Art laden Stefanie und Helmut Marchler auf ihren Bauernhof in Mortantsch. Hier stehen nicht Lesen, Schreiben und Rechnen am Plan – vielmehr möchte Stefanie Marchler die Kinder auf andere Art und Weise auf die kommenden Monate einstimmen: "Mit einer guten Mischung aus An- und Entspannung wollen wir den Kindern viele wichtige Werkzeuge in die Hand geben, die sie in ihrem Alltag brauchen können." So soll etwa die Konzentration und Selbstwahrnehmung gefördert, gemeinsam getanzt, gesungen und jede Menge wertvolle Erfahrungen in der Natur und mit den Tieren gesammelt werden. Außerdem können die Kinder gemeinsam mit Aromapraktikerin Teresa Polzhofer einen eigenen Duft entwickeln, der sie im kommenden Schuljahr beim Lernen unterstützen soll.