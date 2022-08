Er weiß, was Vereinstreue bedeutet: Seit mehr als 70 Jahren ist Helmut Kowatsch beim Gleisdorfer Turnverein, denn begonnen hat er schon als Volksschüler in einer Turnriege. Im Jahr 1972 übernahm er dann den Vorsitz und blieb genau 50 Jahre lang Obmann des Großvereins! Mehr als 500 Mitglieder hat der GTV aktuell in den Sektionen Turnen, Handball, Volleyball, Frisbee und Leichtathletik. Sage und schreibe 311 Kinder und Jugendliche trainieren derzeit in den elf Turngruppen und zehn Handballmannschaften. Kürzlich feierte Kowatsch seinen 80er und legte bei der Jahreshauptversammlung seinen Vorsitz nieder.