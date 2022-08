In Passail

Unbestimmten Grades verletzt: 11-jähriger Fahrradfahrer prallte gegen Pkw

Ein 11-jähriger Fahrradfahrer prallte am Dienstagnachmittag in Passail mit einem 32-jährigen Pkw-Lenker zusammen. Der Rettungshubschrauber C17 transportierte den Buben in die Kinderklinik des LKH Graz.