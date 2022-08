Der Kampf gegen die Teuerung steht auch für die FPÖ derzeit an oberster Stelle. Landesparteiobmann Mario Kunasek forderte in einem Pressegespräch in Weiz die Bundes- und Landespolitik auf, weitreichendere Maßnahmen zur Abfederung für die Bevölkerung umzusetzen. "Den Vorschlag von Bundeskanzler Nehammer und Ministerin Gewessler, die Heizung im Winter zurückzudrehen, finde ich zynisch", ergänzte Bezirksparteiobmann Patrick Derler. Nicht nur die Ärmsten der Armen müssten unterstützt werden, sondern auch der Mittelstand. Die FPÖ hat im Bezirk drei Tankaktionen durchgeführt - in Pischelsdorf, Birkfeld und Miesenbach. 300 Tankfüllungen wurden so an die Frau und den Mann gebracht. "Wir wissen, dass das auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, aber durch die regionalen Gutscheine helfen wir nicht nur einigen Leuten, sondern stärken auch die Region", so Derler.