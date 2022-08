Samstagnacht um 1.15 Uhr war ein Taxilenker mit seinem Fahrzeug auf der B 54 in Pischelsdorf unterwegs. Kurz vor Ortsende in Richtung Hirnsdorf wollte er ein anderes Fahrzeug überholen; in diesem Moment sprang ein Rehbock auf die Straße. Das Taxi erfasste das Tier, infolgedessen überschlug sich der Wagen. "Als wir gekommen sind, war der Fahrer bei Bewusstsein, aber im Fahrzeug eingeklemmt", sagt Kommandant Rene Prem von der Freiwilligen Feuerwehr (FF) Pischelsdorf, die mit 18 Einsatzkräften vor Ort war.