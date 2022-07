Sturmböen und Starkregen forderten in der Nacht auf Sonntag die Feuerwehren im Bezirk Weiz. Umgestürzte Bäume sorgten für Sperren zahlreicher Straßenstücke. So auch auf der A2 Südautobahn zwischen Gleisdorf West und Laßnitzhöhe, wo zwei Fahrzeuge in mehrere, durch den starken Sturm abgebrochene Bäume, geprallt waren. Eine etwa 60 Zentimeter starke Fichte und einige weitere kleinere Bäume waren auf die Autobahnfahrbahn gefallen. Die sich im Fahrzeug befundenen Personen kamen beim Unfall nicht zu Schaden. Die Aufräumarbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an. 25 Einsatzkräfte und vier Einsatzfahrzeuge waren vor Ort.