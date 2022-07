Die Mädchen sind geübt. Das merkt man gleich. Es ist der zweite Tag des dreitägigen Kurses im Fotoladen Lola. Profi Elisabeth Prugger - alias Lola - zeigt sieben Schülerinnen, was eine Kamera alles so kann, wie man sie richtig hält und einstellt. Und ganz wichtig: Wie man sich vor der Linse in die richtige Pose schmeißt. Am Montagvormittag wurde bereits an einer Sedcard - also an einer Art Kurzbewerbung für Models - gearbeitet. Das Endergebnis gesehen haben die Mädchen noch nicht. Das soll heute eine Überraschung werden, verrät Fotografin Lola.