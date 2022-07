Sechs Frauen, geflüchtet vor dem Krieg in der Ukraine, werden am kommenden Donnerstag in Weiz auf der Bühne stehen. Im Rahmen der 31. internationalen Bühnenwerkstatt und des Theaterfestivals in Graz erzählen die ukrainischen Tänzerinnen anhand ihrer Performance über ihre Erlebnisse, ihre Familien und Freunde, ihre Träume und Sehnsüchte. Besonders macht das Gastspiel auch die Arbeit mit dem in Berlin lebenden, russischen Choreografen Evgeny Kozlov: "Das ist meine Reaktion darauf, was mein Land einem anderen antut", sagt er in einem Interview mit dem ORF. Die Zusammenarbeit sei sehr emotional, viele persönliche Geschichten der Frauen seien in die Choreo eingeflossen.