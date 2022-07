In der Steiermark kam es am Sonntagabend zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 28-jähriger Mann tödlich und zwei weitere Personen schwer verletzt wurden. Die Tochter des 28-Jährigen wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen vom Rettungshubschrauber Christophorus 17 ins LKH Graz gebracht. Wie nun bekannt wurde, ist sie dort am Dienstag an den Folgen ihrer schweren Verletzungen verstorben.

Der Mann aus dem Bezirk Weiz war laut Polizei mit seiner kleinen Tochter auf dem Beifahrersitz gegen 19.00 Uhr mit seinen Pkw von Birkfeld kommend in Richtung Anger unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam, eine Stützmauer touchierte und auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde. Dort kam ihm eine 52-jährige Weizerin mit ihrem 16-jährigen Sohn auf dem Beifahrersitz entgegen, die beiden Fahrzeuge krachten frontal ineinander.

Nach erfolglosen Reanimationsversuchen durch den Notarzt konnte nur mehr der Tod des Mannes festgestellt werden, seine Tochter wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen vom Rettungshubschrauber ins LKH Graz gebracht, wie auch die Frau und ihr Sohn, die schwere Verletzungen erlitten hatten.