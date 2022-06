Familie, Energie und Sonnwend wurden am Wochenende in Gasen gefeiert. Das Familienfest in Verbindung mit 25 Jahre Biomasse Nahwärme Gasen, wo zum Tag der offenen Tür geladen wurde, lockte viele Besucher an. "Familien und die Generationenzusammengehörigkeit spielen eine große Rolle im Leben und stellen ein starkes Fundament für eine Gemeinde dar", sagte Bürgermeister Erwin Gruber.