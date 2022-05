Da möchte man noch einmal Kind sein! Die Stadtgemeinde Gleisdorf hat in den vergangenen Wochen nämlich gleich fünf Spielplatzprojekte umgesetzt. Komplett neu errichtet wurden zwei Spielplätze: in Marienhof im Ortsteil Ungerdorf direkt neben den Tennisplätzen und im Park des Forum Kloster. Drei weitere Spielplätze wurden renoviert und auf den neuesten Stand gebracht: jener in der Fürstenfelder Straße, der schon in die Jahre gekommen war, der Waldspielplatz im Gemeindewald und der Spielplatz im Haus des Kindes. "Hier haben die Pädagoginnen einige Wünsche nach Veränderungen geäußert, denen wir natürlich gerne nachgekommen sind", berichtet Bürgermeister Christoph Stark.