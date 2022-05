Das Gebäude der Raiffeisenbank in Ratten, das im Obergeschoss auch die örtliche Polizeiinspektion beherbergt, wird im Juni zur Gänze geschliffen und am selben Ort wieder neu errichtet. Der Grund, so Geschäftsstellenleiter Johann Steiner: "Es wären massive Sanierungsmaßnahmen vor allem im Keller notwendig. Die starke Flutung des Kellers beim Hochwasser 2020 hinterließ extreme Spuren. Der Putz an den Wänden bröckelt aufgrund der Feuchtigkeit ab. Die Böden mussten entfernt werden." Auch das Dach, so Steiner, sei in absehbarer Zeit zu erneuern. Ebenso der Außeneingangsbereich. Zudem sind für die Polizei im Obergeschoss sowie für das gesamte Haus behindertengerechte Maßnahmen erforderlich.