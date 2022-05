Ein bekannter Name führt die Besetzungsliste des Gleisdorfer Kellertheaters an, das am 19. Mai mit „Burnout 2.0“ wieder auftritt: Erwin Kohl. Im Hauptberuf arbeitet er bei Binder + Co, bekannt ist er aber durch seine Funktion als Gleisdorfer SPÖ-Chef. „Als Politiker ist man ja für die Bühne prädestiniert, oder?“, scherzt Kohl. Sein Auftritt als Schauspieler ist gewissermaßen ein Comeback nach Jahrzehnten. „Ich habe von 12 bis 18 Jahren bei der Gleisdorfer Europabühne mitgespielt. Danach hat es andere Prioritäten gegeben“, erzählt Kohl. Doch wie kam es dann zur Rückkehr? „Wir waren bei einem Ausflug in unserer Partnerstadt Winterbach, da habe ich die Obfrau der Theatergruppe, Heidelinde Ploderer-Leitner getroffen und sofort Interesse gehabt“, so Kohl.