"Wir haben bemerkt, dass der Bedarf nach einem Begleit- und Besuchsdienst auch in der Region Gleisdorf groß ist", sagt Tamara Fuchs. Seit Jänner dieses Jahres ist sie beim Roten Kreuz in Gleisdorf mit dabei. Ihr großes Anliegen: einen Besuchs- und Begleitdienst auch in Gleisdorf zu etablieren. Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Roten Kreuzes unterstützen Menschen, die Unterstützung brauchen bei Arzt-, Krankenhausbesuchen oder Behördengänge, kommen zu den Klientinnen und Klienten nach Hause, verbringen die Freizeit mit ihnen, gehen spazieren, spielen Karten und gestalten damit den Alltag abwechslungsreicher.