Zauberkünstler in Ratten

Paul Sommersguter zauberte für die ukrainische Flüchtlingshilfe

Am vergangenen Samstagsabend war Zauberkünstler Paul Sommersguter im Freizeitzentrum in Ratten zu Gast. Der Erlös des Kartenverkaufs kommt nun der ukrainischen Flüchtlingshilfe in Ratten und Umgebung zugute.