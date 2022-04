Am Mittwoch wandte sich die Marktgemeinde Birkfeld auf ihrer Facebookseite, Homepage und über die Gemeinde-App an ihre Bevölkerung: Es ist abermals zu Trübungen der Ebenhoferquelle im Ortsteil Waisenegg gekommen, die durch aufgewirbelte Sedimentpartikel in die Hochbehälter gelangt sind. Die betroffene Quelle wurde vom Versorgungsnetz genommen und speist kein Wasser mehr in die Hochbehälter. "Da das eine der Hauptquellen unserer Wasserversorgung ist, rufen wir eindringlich zum Wassersparen auf, damit die Grundversorgung mit Trinkwasser weiterhin gesichert werden kann", heißt es in dem Aufruf.