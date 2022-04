Gegen zwei Uhr früh vergangene Freitagnacht brach ein 46-Jähriger in Anger in eine unversperrte Gartenhütte in der Nähe eines Wohnhauses ein und stahl Kletter- und Angelausrüstung sowie Gitarren im Wert von mehreren Hundert Euro. Die Polizei konnte den Verdächtigen ausforschen: Er trank in der Gartenhütte aus einer Schnapsflasche und hinterließ auf dieser seine Fingerabdrücke.