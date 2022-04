Liebeskummer, Freundschaft, Seelenschmerz – am Mittwochabend besang Thorsteinn Einarsson alle großen Themen des Lebens. Im Zuge seiner "Have you seen this man"-Tour rockte der 25-jährige, gebürtige Isländer und Chartstürmer das Kunsthaus Weiz und gab Hits wie "Leya" oder "Shackles" zum Besten. Nathan Trent begeisterte das Publikum Gaststar. Ein gelungener Konzertabend.