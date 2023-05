Die Weizer Pfingstvision geht am kommenden Sonntag (28. Mai) ins Finale. Nach dem Pilgergottesdienst für Frieden in der Ukraine und dem Pfingst-Talk über Christen der Zukunft als Mystiker, folgt am Sonntag der Pfingstgottesdienst mit Pastroraltheologe Paul M. Zulehner und der Musik von Robert Feiner und Freunden als geistlicher Höhepunkt.