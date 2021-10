Facebook

Sängerin "Berenice", das Duo "Jelfi" und die Gruppe "Spinning Wheel © Benedikt Haushofer / media.con

Ab 19 Uhr gibt es am Samstag wieder acht Stunden lang Livemusik in Weiz. Nach einer Pause von rund eineinhalb Jahren startet das Honky Tonk Festival in Weiz im Lokal "Alibi" mit dem Warm-Up in eine Nacht voller Livemusik. Wieder einmal wird dem Publikum eine große Bandbreite an unterschiedlichen Künstlern und Bands geboten: angefangen bei einem Gospelkonzert und den "The Shakin Cadillacs", einer Gruppe, die die Besucher in die Welt der 50er- und 60er-Jahre abtauchen lässt, wird auch die Newcomerin "Berenice", die einst mit Andreas Gabalier auf der Bühne stand, die Herzen von Musikfans höher schlagen lassen. Neu ist auch die "Irish Night" im Europasaal - "Spinning Wheel" wird zusammen mit den Tänzerinnen und Tänzern der "OKelly Irish Dance Academy" den Saal zum Beben bringen.