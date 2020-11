''Weiz packt's an''Mehr als 72.000 Euro an Gutscheinen für Weizer Betriebe ausgespielt

20 Wochen lang lief die Aktion "Weiz packt’s an", an der 140 Betriebe teilnahmen und Kunden etwas gewinnen konnten.

Ingo Reisinger, Patrick König, Erwin Eggenreich und Iris Absenger-Helmli mit einem Planschbecken voller eingesendeter Teilnahmekarten © Stadtgemeinde Weiz

Mit imposanten Zahlen bilanzierten die Verantwortlichen der Stadtgemeinde Weiz und der Energieregion Weiz-Gleisdorf das leader-geförderte Projekt „Weiz packt’s an“. 140 Betriebe nahmen an der Aktion, die den Umsatz wie erhofft angekurbelt hat, teil. Von 23. Juni bis 3. November wurden 2000 Gewinnerinnen und Gewinner gezogen, die ihre eingesendeten Rechnungen in Form von Gutscheinen und Geschenkkarten wieder erhalten haben. In Summe wurden 72.535 Euro an Gutscheinen ausgegeben.