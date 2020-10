Facebook

Auf einer Weißwurstparty im „Do&Ko“ in Passail dürften sich 10 bis 15 Personen mit Corona angesteckt haben © Sonja Berger

Bedeutenden Anteil am Infektionsgeschehen hat ein Cluster im Passailer Kessel. Nach einer Weißwurstparty am 15. Oktober im Genussladen Do&Ko, bei der sich laut Bezirkshauptmannschaft zehn bis 15 Personen – eher Generation 50 plus – infiziert haben, zog das Virus in Passail und Fladnitz an der Teichalm seine Kreise. Am 30. Oktober sprach die Passailer Bürgermeisterin Eva Karrer laut Rückmeldungen der Ärzte, die Tests durchführen, schon von 70 bis 80 Fällen.