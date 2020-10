Der 14-jähirge Johannes Grabner aus Anger ist einer von fünf Finalisten des steirischen Harmonikwettbewerbs, der am Samstag in Lannach ausgetragen wird.

Johannes Grabner aus Anger steht im Finale des Harmonikabewerbs © ORF

Bereits zum 25. Mal wird am kommenden Samstag ab 14.40 Uhr live in ORF2 das Finale des Steirischen Harmonikawettbewerbs durchgeführt. Gastgeber ist "Mei-liabste-Weis"-Moderator Franz Posch. Fünf junge Harmonikaspieler haben sich für das Finale in der Steinhalle Lannach qualifiziert. Der 14-jährige Angerer Johannes Grabner bekommt es mit Christina Schneeberger aus Wald am Schoberpass, Daniel Schwarz aus Pöllau, Lukas Sattler aus Pölstal und Maximilian Pacher aus Judenburg (ebenfalls alle 14 Jahre jung) zu tun.