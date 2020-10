Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© FF Stk Kathrein/Hauenstein

Einen gehörigen Schreck bekam ein Lenker eines Kleinbusses, der am Mittwochnachmittag in der Zeilstraße in St. Kathrein am Hauenstein unterwegs war. Auf einer leicht abschüssigen Straße versagten plötzlich die Bremsen.