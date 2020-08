Am Samstag kann man sich beim Familientag von 9 bis 14 Uhr über alternatives Lernen für Kindern und Jugendliche in St. Ruprecht an der Raab informieren.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Englischwoche bei Luhna hat viele zum Reden motiviert © Sonja Berger

Wie Lernen „anders“ gelingen kann, wird seit fünf Jahren beim Verein Luhna in Wolfgruben bei St. Ruprecht/Raab erprobt: Dort gibt es eine Lern- und eine Kindergruppe. Die Lerngruppe für 6- bis 15-Jährige bietet Kindern, die zum häuslichen Unterricht angemeldet sind, einen Ort, an dem – unterstützt von pädagogischen Lernbegleitenden – in der (kleinen und altersübergreifenden) Gruppe gelernt werden kann – orientiert am allgemeinen Lehrplan, aber ganz nach eigenem Tempo, wie es heißt: „Lernen passiert von ganz allein, geleitet durch Begeisterung und Wissensdurst.“