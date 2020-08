Facebook

19 Feuerwehren im Einsatz: Unwetter suchten den Süden des Bezirks Weiz heim

Am Tag nach den heftigen Unwettern im Süden des Bezirks Weiz (lesen Sie ausführlich dazu weiter unten) stehen am Mittwoch für die Freiwilligen Feuerwehren weitere Einsätze auf dem Programm: Im wieder einmal besonders stark betroffenen Ludersdorf-Wilfersdorf reinigen die Mitglieder der FF Ludersdorf Gemeindestraßen und pumpen die letzten überfluteten Keller aus. "Auch dieses Unwetter hat heftige Spuren in der Gemeinde hinterlassen", sagt Hauptbrandinspektor Gerald Seidl. "Auch wenn es diesmal 'nur' Wasser war und kein Sturm oder Hagel", so Seidl weiter.