Ein Pkw ging in Markt Hartmannsdorf in Flammen auf © FF Markt Hartmannsdorf

Am Donnerstagmittag um 13.01 Uhr ging bei der Feuerwehr Markt Hartmannsdorf ein Alarm ein. Ein Pkw war im Ortsteil Reith in unmittelbarer Nähe des Skilifts aus bisher unbekannter Ursache in Flammen geraten. Die Feuerwehr war mit 16 Mann des Atemschutztrupps und zwei Fahrzeugen im Einsatz. Nach etwa einer halben Stunde konnte der Brand gelöscht werden. An dem Auto entstand Totalschaden.