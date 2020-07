Pkw landete auf dem Dach im Maisacker

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© FF Pöllau bei Gleisdorf

Gegen 2 Uhr Früh in der Nacht auf Freitag rückte die Feuerwehr Pöllau bei Gleisdorf zu einem Einsatz aus: Auf der Landesstraße am Ortsende von Pöllau in Richtung Markt Hartmannsdorf war ein Pkw aus ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen. Er überschlug sich und blieb - in einem angrenzenden Maisacker - auf dem Dach liegen. Dem Fahrer ist dabei zum Glück nichts passiert, er konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und später auch - mit einem anderen Auto - heimfahren. Die Feuerwehrleute griffen zusammen und stellten den Pkw wieder auf, ein Abschleppdienst holte ihn später mit dem Kranarm wieder aus dem Acker.