Die ÖVP Passail lädt am 19., 20. und 21. Juni zum Autokino in Tober: mit einem Klassiker, Action und einer Hommage an den Motorsport im Passailer Kessel.

"Probe-Kino" beim Turnierplatz in Tober: Freitag, Samstag und Sonntag findet dort zum ersten Mal ein Autokino statt © KK

Da coronabedingt auch Wahlkampf-Veranstaltungen ins Wasser fielen, hat sich die ÖVP in Passail etwas Neues einfallen lassen: Sie lädt zum Autokino auf dem Turnierplatz beim Reitstall Mandl in Tober. Gezeigt wird am Freitag, 19. Juni, der Autokino-Klassiker „Grease“, am Samstag „James Bond – Spectre“ und am Sonntag ein Film des Passailer Hobby-Rallyefahrers Martin Pucher gemeinsam mit „Pfeiffer Motorsport Video“ über die „legendäre Geschichte des Rallye- und Motorsports im Passailer Kessel“, wie ÖVP-Spitzenkandidat Werner Berghofer sagt. Beginn ist jeweils um 21 Uhr, der Eintritt ist frei (auch Gratis-Popcorn). Drei Wirte schenken aus. Bewilligt sind 80 Fahrzeuge, um Anmeldung wird gebeten unter: oevp.passail@gmail.com. Hier der Trailer zum Rallye-Film: