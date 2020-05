Weizer Pfingstvision 2020: Segnung der Papst-Franziskus-Nische

Facebook

Papst-Franziskus-Nische in Weiz © (c) HERWIG HERAN

Der Theologe und Künstler Willi Fink, der auch Kunsterzieher in Weiz war, ist von der Persönlichkeit und dem Wirken von Papst Franziskus beeindruckt und hat am Kirchplatzeingang in einer von ihm geschaffenen Kunstinstallation die Botschaft des Papstes in den vier wesentlichen Begriffen „Barmherzigkeit, Zärtlichkeit, Gerechtigkeit und Solidarität“ in einer "Papst-Franziskus-Nische" zusammengefasst. Betrachtungen dazu boten Maria Weberhofer und Sepp Fink, der auch das Werk von Willi Fink erläuterte, das in der zugemauerten Nische am Ende des Spirituellen Weges gegenüber dem Mahnmal „Porajamos“ für Roma und Sinti liegt. Pfarrer Toni Herk-Pickl segnete die von Ferry Berger initiierten Papst Franziskus Nische. Musikalisch begleiteten Wolfgang Schweighofer und Freunde.