Nach sieben Jahren startet die Steirische Hagelabwehr Genossenschaft (auch) wieder vom Flugplatz Weiz-Unterfladnitz. Grund sind die Corona-Betriebszeiten am Flughafen in Graz.

Stephan Tauschmann von Flugsportclub Weiz, Josef Mündler und Christoph Wiedner von der Steirischen Hagelabwehr Genossenschaft © Jonas Pregartner

Seit Ende April ist am Flugplatz Weiz-Unterfladnitz in der Gemeinde St. Ruprecht an der Raab wieder ein Hagelflieger der Steirischen Hagelabwehr Genossenschaft stationiert. Von dort starteten ab 1987 drei Maschinen – vor sieben Jahren verlegten sie nach Differenzen mit dem Flugsportclub Weiz, Betreiber des Flugplatzes, ihre Basis an den Flughafen Graz. Dieser sperrt coronabedingt täglich um 17 Uhr zu – die Flieger könnten dann nicht mehr landen.