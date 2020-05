Facebook

Beim "Spatenstich" ohne Spaten wurde über die Webcam mit Sekt angestoßen © Jonas Pregartner

Ansprachen, Bauhelme und Sektgläser: Der Spatenstich für das 1,3 Millionen Euro teure Parkdeck am Passailer Hauptplatz mit 90 Stellplätzen ähnelte in den "wichtigsten" Punkten den vielen gleichartig inszenierten Veranstaltungen zum Baustart so mancher Projekte. Und doch war es in Passail ganz anders - nicht nur, dass die Spaten fehlten: Coronabedingt fiel der offizielle Startschuss zu den Bauarbeiten in einer Videokonferenz.