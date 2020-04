Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Am 6. Mai sendet ORF III die Dokumentation „Leben im Almenland“. Im Mittelpunkt stehen Familien in der Region – vom Bergbauern bis hin zur Heimatkundlerin.

Die Dreharbeiten waren spannend; die Menschen sympathisch und interessant, meint Wolfgang Scherz, Regisseur der Dokumentation „Leben im Almenland“, die am 6. Mai auf ORF III erstmals ausgestrahlt wird. Der Weststeirer produzierte schon mehrere Fernsehsendungen in der Region. „Seit fast 20 Jahren komme ich her und kenne hier schon einige Leute“, erzählt Scherz. Leben im Almenland: Foto-Impressionen aus der Doku