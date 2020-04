Facebook

Jonas Raith beantwortet die Briefe der Heimbewohnerinnen © KK

Am Freitag, dem 13. März, seinem vorerst letzten Schultag für längere Zeit, wollte der siebenjährige Jonas Raith aus Weiz seine Oma besuchen. "Ich habe ihm erklärt, dass das eine Zeit lang nicht geht", erzählt seine Mutter Julia Raith. "Im Laufe des Tages ist er dann gekommen und hat gefragt: 'Mama, was ist mit den Leuten, die in den Pflegeheimen oder im Spital sind?'", schildert Raith. Sie erklärte ihrem Sohn daraufhin, dass das derzeit für diese Menschen, gleich wie bei seiner Oma, sehr gefährlich ist. "Da ist er zuerst ganz traurig gewesen", so Raith. Gar kein Besuch für sie!