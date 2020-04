Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Sympathische Osteraktion: Wer den Bewohnern des Bezirkspflegeheims Weiz eine Freude machen will, kann was malen oder basteln.

Im Bezirkspflegeheim Weiz halten Bewohner und Mitarbeiter offensichtlich zusammen. © Weiz Sozial

Nein, Besuch ist in Pflegeheimen nach wie vor keiner gestattet. Man kann den Menschen dort aber auch anders eine Freude bereiten, wie eine Aktion im Bezirkspflegeheim Weiz zeigt: Es wird aufgerufen, den Bewohnerinnen und Bewohnern des Heims mit selbst geschriebenen Briefen, Zeichnungen oder Basteleien die Osterzeit zu verschönern. Diese kann man entweder hinschicken (Adresse: Fuchsgrabenweg 16, 8160 Weiz; per E-Mail an weiz@weiz-sozial.at) oder beim Eingang deponieren.