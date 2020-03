Appell einer Gefährdeten"Lassen wir unseren Egoismus einmal beiseite!"

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Barbara Griebichler hatte vor zweieinhalb Jahren am Badesee einen Herzstillstand, wurde wiederbelebt und lebt seit dem mit einem Defibrillator. Die Passailerin gehört damit zu den besonders Gefährdeten und appelliert an ihre Mitbürger, vernünftig zu sein.

Barbara Griebichler gehört zur gefährdeten Gruppe - sie lebt mit einem Defibrillator © Nidia Patz

Barbara Griebichler ist Managerin für den Freizeitsee und Gebäudemanagerin für die Gemeinde Passail. "Sie ist eine jener Mitarbeiterinnen, von denen man alles haben kann - sie ist da, wenn wir sie brauchen", sagt Petra Neuhold von der Gemeinde Passail. In einem offenen Brief appelliert Griebichler, die selbst der sogenannten Risikogruppe angehört, an alle Gesunden, sich und andere vor dem Coronavirus zu schützen.