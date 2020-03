Facebook

Cornelia Zumpf, ihre Mutter Herta Peheim und Verkäuferin Elisabeth Glaser © KK

„Wir haben jetzt viel Ware für den Frühling ins Haus gekriegt, die ist zu zahlen, aber wir haben keine Einnahmen“, schildert Cornelia Zumpf, die Inhaberin des Schuhhauses Schwarz in Weiz, ihre derzeitige Lage. Sie hat ihr Unternehmen als einen von mehr als 160 Betrieben in den Online-Marktplatz der Kleinen Zeitung kleinezeitung.at/regionalkaufen eingetragen und hofft, ein paar Schuhe über telefonische Beratung und kontaktlose Zustellung verkaufen zu können. „Wir können auch mehrere Paare bringen und am nächsten Tag wieder abholen. Manche haben auch Marken, da wissen sie, dass ihnen bestimmte Größen passen“, sagt Zumpf. Zudem könne man Fotos der Schuhe und Co etwa per Mail oder WhatsApp übermitteln.