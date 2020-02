Facebook

Das Bg/Brg Weiz © Jonas Pregartner

Am Freitag gab es zwei Corona-Verdachtsfälle in Weiz: Es geht um zwei Mädchen, ein Geschwisterpaar, das vorige Woche in den Semesterferien in Mailand war. Der erste Test am Freitagabend verlief negativ, endgültige Entwarnung kann aber erst nach einem weiteren Test frühestens drei Tage nach der ersten Testung gegeben werden, sagt der Weizer Bezirkshauptmann Rüdiger Taus.