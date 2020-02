Facebook

Wolfgang Maurer, Johann Pretterhofer, Hannes Pimeshofer und Landring Geschäftsführer Georg Rockenbauer © Anneliese Grabenhofer

Ab Donnerstag, 27. Februar, hat Ratten nach knapp mehr als einem Jahr wieder eine Tankstelle für Benzin und Diesel. Nach insgesamt sieben Wochen Umbauzeit wurde die bestehende Dieseltankstelle bei der Landring-Lagerhaus-Genossenschaft in Ratten erweitert. Nun bietet diese Tankstelle, die videoüberwacht ist, neben gängigem Diesel auch Diesel V-Power und Benzin 95 Oktan an. „Es freut uns, dass wir dieses Service hier wieder anbieten können und so die Kaufkraft in der Region bleibt“, sagen Geschäftsführer Georg Rockenbauer und Lagerhausleiter Hannes Pimeshofer.