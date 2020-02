40 Jahre Ledigenball Hier wird getanzt, geschmust und (später) auch geheiratet

Facebook

Nicht nur Ledige, auch Vergebene besuchen den Ball gerne © Schwarz

Anbandeln auf der Alm, um die Liebe ganz ohne Tinder, Parship und Co. zu finden – geht das überhaupt noch? Der Ledigenball beweist: Ja, es geht. Ob mit 16 oder 60, vergeben, auf der Suche oder nur zum Spaß, jeder ist am Ledigenball im Naturhotel Bauernhofer in Heilbrunn herzlich willkommen. „Frau mit Geschmack sucht Mann mit Würze“, „Mann mit Motorsäge sucht Frau mit Wald“ oder „I kau besser schmusen als kochen“ sind nur einige der Sprüche, die die Gäste auf Buttons auf der Brust stehen haben. Gleich beim Eingang bekommt jeder Gast so einen Button, damit auf den ersten Blick zu erkennen ist, ob gesucht wird oder man bereits vergeben ist.