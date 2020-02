Facebook

UKWA Maxima XIV © Facebook/UKWA

Der steirischen Wrestling-Liga "UKWA" (Ultimate Kombat Wrestling Association), die bislang in Weiz, Graz, Gleisdorf und Anger Shows veranstaltet hat, kommt am 18. April in die Pischelsdorfer Oststeirerhalle.