Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Parkplätze in Weiz sind rar geworden © Fotolia

Eine junge Frau – sie arbeitet als Krankenschwester in Graz – möchte gerne in Weiz leben. Sie interessiert sich für eine Wohnung und bekommt die Auskunft vom Vermieter, sie könne ihr Auto am Gemeindeparkplatz in der Mühlgasse abstellen. Für einen geringen Monatsbetrag könne hier das Auto mit einer Ausnahmegenehmigung abgestellt werden.