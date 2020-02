Kleine Zeitung +

Konnte nicht mehr bremsen Zwei Pkw blieben stehen, der dritte krachte in sie hinein

Einen Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw gab es am Freitagnachmittag in Hofstätten an der Raab. Eine Person wurde mit Beschwerden an der Hand ins LKH Feldbach eingeliefert.