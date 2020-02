Wegen einer Hang- und Leitungssanierung kann die Feuerwehr an den Hydranten kein Wasser entnehmen.

Die Rodung ist abgeschlossen, am Montag rollen die Bagger an © KK

Gibt es in der Altgemeinde Gersdorf an der Feistritz in den nächsten sechs Wochen einen Brand, hat die Feuerwehr ein Problem: Aus den Hydranten kommt zu wenig Wasser; die Löschfahrzeuge können nur aus dem Mühlgang der Feistritz befüllt werden. „Schuld“ daran ist eine Hangsanierung an der Gemeindestraße zwischen dem Ort Gersdorf und Gschmaier. Deshalb ist die Straße auch bis 21. Februar gesperrt, die Umleitung erfolgt über Großsteinbach.