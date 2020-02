Das Team Krottendorf von Vizebürgermeister Franz Rosenberger und die in der Stadt Weiz zuletzt stark gebeutelte ÖVP treten bei der Gemeinderatswahl im März mit einer gemeinsamen Liste an.

Franz Rosenberger (Team Krottendorf) und Werner Riedler (ÖVP/links) treten bei der Gemeinderatswahl in Weiz mit einer gemeinsamen Liste an © Jonas Pregartner

Damit war nicht zu rechnen: Das Team Krottendorf von Vizebürgermeister Franz Rosenberger und die ÖVP, angeführt von Stadtparteiobmann Werner Riedler, treten bei der Gemeinderatswahl am 22. März in der Bezirksstadt Weiz mit einer gemeinsamen Liste an. Die Parteien werden jedoch nicht fusionieren, bleiben eigenständig.